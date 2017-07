Aquileia, accende il fornello a gas per farsi un caffè: gli esplode in faccia

UDINE – Ha acceso il fornello per farsi un caffè e gli è esploso in faccia. Dramma ad Aquileia, in provincia di Udine, dove un uomo di 60 anni, residente a Bolzano, è rimasto gravemente ustionato al volto e alle braccia.

L’incidente è avvenuto in un Bed and Breakfast di via Iulia Augusta. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine, intervenuti sul posto, l’uomo si era recato nell’area colazione della struttura, per preparare il caffè.

Un probabile malfunzionamento di una valvola ha fatto esplodere il fornello a gas. Soccorso sul posto dai sanitari del 118, ha ustioni sul 35% del corpo, soprattutto a volto e braccia. Il sessantenne è stato trasportato in elisoccorso a Udine.

Ferite più lievi, invece, per una seconda persona che si trovava in casa al momento dell’esplosione, ricoverata all’ospedale di Palmanova. L’onda dello scoppio ha provocato anche la rottura di un infisso.