ARCORE – Una macchina ha investito una diciassettenne che andava in bicicletta ad Arcore. L’impatto è stato molto violento e la ragazza prima è finita sul cofano e poi sul parabrezza della vettura. L’incidente è avvenuto ad Arcore in via Golgi, nella serata di giovedì 24 agosto. L’impatto è avvenuto in prossimità delle strisce pedonali.

L’autista, sotto choc per l’accaduto, si è fermato a prestare soccorso. Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’auto medica. Le condizioni della 17enne sono state ritenute dai medici gravi. La ragazza è stata portata con urgenza in ospedale.