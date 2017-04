Arezzo, furto sventato al caveau della Banca Etruria: poteva essere il colpo del secolo

AREZZO – Avrebbe potuto essere il colpo del secolo quello sventato al caveau della Banca Etruria di Arezzo. Un colpo studiato nei minimi dettagli, che prevedeva che i ladri passassero sottoterra, attraverso il fiume Castro, penetrando dal Ponte alla Parata. Ma il colpo è saltato, anche se ancora non si sa perché.

La Nazione riferisce di due possibili cause: secondo alcune fonti, è scattato l’allarme, secondo altre, invece, l’allarme non è proprio scattato, perché i sensori erano stati schermati dai banditi, ma qualcuno avrebbe scoperto che qualcosa non andava scendendo nel caveau. La Telecontrol, società che ha in gestione la sala controllo, spiega che non “emergono responsabilità di banca e vigilanza”. Così le decine e decine di milioni in lingotti d’oro si sono salvati.

Racconta il quotidiano toscano:

Il blitz è fallito all’ultimo istante, costringendo i soliti ignoti, che magari già pregustavano il sapore dell’oro, a fuggire precipitosamente lungo la strada che avevano seguito per arrivare fin lì: il corso sotterraneo del Castro, come tutti sanno tombato, nel centro storico. Eh sì, perchè il colpo del secolo non sarebbe stato tale solo per dimensioni del bottino ma anche per tecnica adoperata: un gruppo d’assalto che procede nei meandri della città sotto terra per circa un chilometro, dal ponte alla Parata, davanti al Bastione della Pio Borri, fino al cuore del centro. Roba da banda dei marsigliesi. E invece tutto è andato storto.

E dire che gli aspiranti ladri erano quasi arrivati alla meta: dopo aver percorso il corso del torrente, cementatato da decenni, erano giunti alle fondamenta della banca e avevano quasi completato lo scavo per risalire al pavimento del piano terra e di là penetrare nel caveau. Ma quello che avrebbe potuto essere il colpo del secolo è stato sventato, all’ultimo momento.