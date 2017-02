Arezzo: scontro tra due ultraleggeri in decollo, ferito un istruttore

AREZZO – Due piccoli velivoli si sono scontrati in fase di decollo a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Nell’incidente è rimasto ferito un istruttore: praticamente illesi l’allievo che era con lui ed un altro pilota.

Lo scontro tra i due velivoli è avvenuto mentre gli apparecchi erano ancora a terra, nell’aviosuperficie ‘Palazzolo’ di Sansepolcro, che ha una pista in erba ed è attrezzata con un hangar ed una piccola torre di controllo.

Tutto è accaduto mentre l’istruttore Carlo Giuli, di Gubbio, stava mettendo in moto il suo apparecchio per cominciare una lezione di volo ad un allievo. Poco distante un altro pilota stava cercando di far partire il motore del suo aereo che era fermo da un po’ di tempo per la normale manutenzione. Non è ancora chiaro se un freno non abbia tenuto o se il motore di quest’ultimo velivolo si sia azionato all’improvviso, facendolo partire di scatto, facendolo finire con l’elica contro l’aereo dell’istrutture, rimasto seriamente ferito ad una gamba e trasportato con l’elisoccorso Pegaso al Cto di Firenze. L’allievo e l’altro pilota se la sono cavata con qualche contusione.