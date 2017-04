BENEVENTO – Ha conosciuto un ragazzo su Facebook e ha deciso di uscirci, ma poi per paura di essere scoperta dal fidanzato ha ben pensato di fingere un rapimento. La giovane di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, ha denunciato alla polizia di essere stata sequestrata. La storia della ragazza, che ha 27 anni e non è certo una bambina, non ha convinto gli investigatori che alla fine hanno scoperto la verità e l’hanno denunciata per simulazione di reato e calunnia.

A raccontare la storia di questa giovane è La Città di Salerno. La ragazza aveva deciso di uscire con il nuovo amico ma mentre era a passeggio ha incontrato un suo conoscente e ha temuto che il fidanzato scoprisse quanto accaduto. La giovane allora è corsa dalla polizia e ha raccontato di essere stata sequestrata nei pressi della sua abitazione, ma qualcosa nel racconto fornito ha insospettito gli agenti: