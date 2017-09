ROMA – Artisti di strada: a Genova se non sono capaci il vigile può cacciarli. Come a un talent show. Musicanti, mimi, giocolieri, artisti di strada in genere: chi glielo avrebbe detto che a Genova sarebbero stati inquadrati! Nemmeno fossero impiegati a posto fisso. Fatto sta che il nuovo regolamento presentato dal Comune li obbliga a un orario di lavoro prestabilito e a esibire un badge di riconoscimento. Pazienza. Meno digeribile è un altro provvedimento introdotto: quelli molesti, a giudizio evidentemente dei residenti, e quelli troppo scarsi, diciamo così, saranno allontanati.

Nel secondo caso decide il vigile urbano competente. Cioè di servizio in zona, ma non sarà anche abilitato a un giudizio estetico irrevocabile. Quello spetta a una giuria qualificata.