Ascoli Piceno: trovato cadavere in pieno centro

ASCOLI PICENO – Un uomo di 45 anni è stato trovato morto nella notte tra sabato e domenica in una via del centro storico di Ascoli Piceno. Sul cadavere non ci sarebbero segni di violenza ma la procura ha aperto un’inchiesta per accertare la causa del decesso e disposto l’autopsia. È possibile che il 45enne non sia morto dove è stato trovato. Indaga la Squadra mobile della questura di Ascoli.

A causare la morte del 45enne potrebbe essere stata l’assunzione di droga. L’uomo, il cui corpo è stato trovato nei pressi delle Poste centrali, era alloggiato in un appartamento in via Tito Afranio ospite di un amico, che ha dato l’allarme ed è stato poi sentito durante la notte dagli agenti della squadra mobile per ricostruire l’accaduto. Non è stato trattenuto e non risulta abbia problemi di tossicodipendenza, al contrario della persona deceduta, sul cui corpo, durante la ricognizione cadaverica, sarebbero stati trovati segni di una probabile assunzione di droga.