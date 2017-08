ARSIERO – Un asino in calore ha assalito una cavalla per provare a montarla: solo che sulla cavalla c’era il fantino, Matteo Corsolò, che è stato disarcionato ed è finito all’ospedale. E’ successo in montagna in un rifugio (il Melegnon per l’esattezza) nel territorio del comune di Arsiero, in provincia di Vicenza.

La surreale vicenda è stata raccontata dal Gazzettino: