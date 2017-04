Assisi, mamma e figlia di 4 anni travolte da auto. La piccola in rianimazione

ASSISI – Madre e figlia investite a Santa Maria degli Angeli, alle porte di Assisi. La piccola, di soli 4 anni, è ora ricoverata in rianimazione nell’ospedale di Perugia. L’incidente è avvenuto la sera di Pasqua, domenica 16 aprile 2017. Un’auto ha travolto la mamma e la bambina, che in quel momento era nel passeggino. La madre ha avuto una prognosi di 30 giorni.

Aggiunge Umbria 24:

In particolare la piccola, sottoposta a tutti gli esami del caso, ha riportato una ferita alla testa ed è stata sottoposta per le medicazioni a un’anestesia totale. La bambina non è in pericolo di vita tanto che già nella giornata di Pasquetta verrà portata nel reparto di Pediatria. A intervenire, oltre ai soccorritori e agli anestesisti anche il pediatra Edoardo Farinelli. Sul posto, insieme ai medici del 118 con un’autoambulanza, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Assisi.