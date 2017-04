Asti, carabiniere salta in cabina e riesce a fermare un tir impazzito

ROMA – Un tir senza controllo a 100 km orari, lungo una strada in discesa, ha seminato il panico nell’Astigiano venerdì 21 aprile. Soltanto il coraggio di un carabiniere che è riuscito a salire nella cabina di guida, ha evitato il peggio.

E’ accaduto lungo la statale di Dusino San Michele, in provincia di Asti. E’ qui che il conducente dell’autoarticolato, sentendosi male, si è fermato. Avvicinato da una pattuglia dei carabinieri, l’uomo è apparso subito in gravi condizioni. Il fatto è iniziato quando il mezzo, all’improvviso, ha ripreso autonomamente la sua corsa mentre i militari chiamavano il 118.

Il tir sembrava impazzito: giù dalla discesa, ha prima travolto l’auto dei carabinieri facendola finire in un fossato, poi ha invaso la corsia opposta sfiorando altre due auto. Provvidenziale l’intervento di uno dei carabinieri che, correndo dietro al tir, è saltato a bordo del mezzo e lo ha fermato mentre il camionista, rimasto al volante, era in preda a crisi convulsiva. Portato in ospedale, non è in pericolo di vita.