ASTI – Hanno ingerito del cibo avariato e così la festa di nozze del 10 settembre nella provincia di Asti si è trasformata in un una tragedia. Trenta persone sono state ricoverate per intossicazione alimentare e uno degli invintati, un uomo di 70 anni, è morto nella notte tra 12 e 13 settembre mentre era ricoverato all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La Procura di Asti ha aperto un’indagine sull’accaduto per stabilire se ci sia una correlazione tra la morte dell’anziano invitato e l’intossicazione alimentare.

Quella che doveva essere una festa di nozze nel ristorante Locanda delle antiche sere, in località Maretto nella provincia di Asti, ha assunto i contorni di una tragedia. Proprio durante il banchetto infatti gli invitati hanno iniziato ad accusare dei malori per una intossicazione alimentare, forse per del pesce avariato.

In trenta sono stati ricoverati in ospedale, ma tra di loro c’era anche un uomo di 70 anni che non ce l’ha fatta ed è morto dopo due giorni di ricovero e altri 18 invitati invece sono ancora ricoverati in diversi ospedali di Torino per i sintomi. Alcuni di loro sarebbero gravi e intanto la Procura indaga su quanto accaduto e i carabinieri del Nas di Alessandria hanno sequestrato il cibo nel ristorante per trovare la possibile causa di questa intossicazione.