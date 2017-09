ASTI – Il titolare del ristorante dove per una intossicazione alimentare Pierino Magnelli, lo zio dello sposo, ha perso la vita è indagato per omicidio colposo. Gli avvocati del ristoratore, titolare della Locanda delle Antiche sere ad Asti, spiegano che si tratta di un atto dovuto in attesa degli esiti degli accertamenti. La Procura ha conferito gli incarichi per le analisi degli alimenti e per l’autopsia.

I carabinieri del Nas hanno sequestrato gli avanzi di cibo e in attesa dei risultati dell’autopsia, il Ris sta analizzando i reperti per stabilire cosa abbia provocato l’intossicazione alimentare dei 100 invitati che è stata fatale all’anziano zio dello sposo.

La vicenda, intanto, continua a far discutere sui social network. Tanti i commenti negativi nei confronti del ristorante, molto noto nella zona, ma altrettante le parole di vicinanza e di fiducia da parte di clienti, amici e conoscenti. Sono tanti quelli che si chiedono come sia potuto accadere una cosa simile in un ristorante “frequentato e conosciuto”. Una locanda con un grande parco che ha sempre ospitato cerimonie ed eventi.