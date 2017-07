Attentato Paolo Borsellino, assolti gli imputati al processo di revisione

CATANIA – Attentato al giudice Paolo Borsellino, la Corte d’appello di Catania ha assolto tutti gli imputati del processo di revisione delle condanne, alcune delle quali all’ergastolo, emesse a Caltanissetta a carico di nove persone che sarebbero state coinvolte ingiustamente nell’attacco mafioso.

Il processo di revisione è stato chiesto, inizialmente, dalla Procura generale di Caltanissetta ed è stato celebrato a Catania, come prevede la legge. A consentire il nuovo giudizio sono state le rivelazioni del pentito Gaspare Spatuzza.

Dopo le dichiarazioni di Spatuzza, che ha smentito le versioni di pentiti come Vincenzo Scarantino, per nove persone ingiustamente condannate a vario titolo per l’eccidio (tra cui lo stesso Scarantino) è stata chiesta la revisione del processo.

Per quelle che erano detenute è stata anche sospesa l’esecuzione della pena che era ormai definitiva. Il giudizio di revisione riguarda Gaetano Murana, Giuseppe Orofino, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Salvatore Profeta, Giuseppe La Mattina, Gaetano Scotto, Vincenzo Scarantino e Salvatore Candura.

Quest’ultimo era stato condannato solo per il furto della macchina che venne imbottita di tritolo e non per il reato di strage, mentre Orofino era stato ritenuto responsabile di appropriazione indebita, favoreggiamento e simulazione di reato. Tomassello aveva avuto una condanna per associazione mafiosa e non per strage.

Le procure generali di Catania avevano chiesto per tutti la revisione tranne che per Tomasello, sostenendo che a suo carico non ci fossero elementi per una valutazione nuova. La corte d’appello, invece, ha assolto anche lui. Resta per chi ne rispondeva, tranne per Tomasello, la condanna per mafia già abbondantemente scontata da tutti tranne che da Scotto.

Sarà ora la corte d’appello di Caltanissetta a dover rideterminare la pena, passaggio fondamentale per quantificare i risarcimenti dei danni che chi è stato condannato ingiustamente chiederà. Da risarcire, infatti, saranno solo i danni derivanti dalla ingiusta condanna per strage, visto che quella di mafia è definitiva. I risarcimenti potranno essere richiesti quando la sentenza di oggi diventerà definitiva.