ROMA – Alcuni tratti dell’Aurelia, in Liguria e in Toscana, sono stati chiusi per il maltempo.

A comunicarlo l’Anas in una nota. In particolare in Liguria la SS 1 è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 668,100, in località Bussana, in provincia di Imperia. Il traffico è deviato sulla SS718 di Sanremo. Sempre a causa di allagamenti, In Toscana, la statale 1 Via Aurelia è chiusa nel tratto compreso tra il km 307,000 e 313,500 in località Antignano in provincia di Livorno. Il traffico veicolare è deviato sulla vecchia Aurelia (tratto comunale) con indicazioni sul posto.

La circolazione è interdetta anche nel tratto compreso tra il km 319,565 e il km 320,250 in località Stagno in provincia di Livorno. Il traffico veicolare è deviato su viabilità comunale. Le squadre Anas sono presenti sul posto per ripristinare il prima possibile la circolazione stradale in piena sicurezza. Anas raccomanda prudenza nella guida.