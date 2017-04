ROMA – Gravissimo incidente questa mattina, 18 aprile, sull’ Autostrada A1 Milano-Napoli all’altezza di San Giuliano Milanese. Verso le 8:20, per cause ancora in corso di accertamento, un ragazzo di trentacinque anni – che viaggiava in direzione sud – ha tamponato con la sua vettura un’autobus che lo precedeva.

Lo schianto ha trasformato la macchina della vittima in un ammasso di lamiere e per liberare l’uomo dall’auto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che hanno poi affidato l’uomo alle cure dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con un’ambulanza e un elicottero.

Sono gli stessi medici, stando ai primi accertamenti, a non escludere che l’uomo possa aver avuto un malore prima di perdere il controllo della vettura e schiantarsi. Il trentacinquenne è in condizioni gravissime ed è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso e in pericolo di vita.

Tutti illesi i passeggeri a bordo dell’autobus, che non hanno avuto bisogno delle cure dei soccorritori.