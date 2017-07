Autostrada A1 chiusa tra Roma Nord e Orte, sterpaglie in fiamme VIDEO

ROMA – L’autostrada A1 Milano-Napoli chiusa in entrambe le direzioni tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano a causa di un incendio di sterpaglie in scarpata. A fuoco, nella stessa zona e per cause forse non legate all’incendio di sterpaglie, anche un’auto.

La chiusura dell’autostrada è stata necessaria perché c’è presenza di denso fumo. Per lo stesso motivo sulla diramazione Roma Nord è stata chiusa la stazione di Fiano Romano in entrata per tutte le direzioni. Sul posto dell’incendio sono presenti anche personale di Autostrade per l’Italia, Polizia stradale e mezzi di soccorso.