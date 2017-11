LUCCA – Due persone morte in un incidente stradale avvenuto la sera di lunedì 20 novembre intorno alle 23.30 sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nel tratto tra Capannori e Lucca est, in direzione di Pisa. Lo riferisce Autostrade per l’Italia. All’altezza del km 60 una vettura ed un mezzo pesante si sono tamponati. Sul luogo dell’incidente, oltre al personale della Direzione 4° Tronco di Firenze sono intervenute le pattuglie della polizia stradale i soccorsi stradali e sanitari. Le operazioni di soccorso hanno richiesto una temporanea chiusura del tratto autostradale, riaperto verso l’ una della scorsa notte.

Gabriele Muratori aggiunge su La Gazzetta di Lucca:

Due i morti sul colpo all’interno della vettura, entrambi sui sedili anteriori, a seguito del terribile impatto: si tratta di due uomini, tutti e due di 50 anni, uno di Napoli e l’altro della provincia, ma abitante a Salerno. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo e non senza forti difficoltà per estrarre la carcassa dell’auto da sotto il camion e, quindi, per estrarre i corpi senza vita dei due automobilisti.

Soccorso immediatamente anche l’autista del camion il quale, appena sceso dalla cabina per rendersi conto dell’accaduto, è stato colto da malore e quindi trasportato all’ospedale San Luca di Lucca per gli accertamenti del caso per poi essere sentito dall’autorità giudiziaria.

Il tratto di strada in quel punto è stato quindi chiuso ed il traffico è stato fatto defluire nella corsia opposta per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

Tra le cause ipotizzate, probabilmente un colpo di sonno.