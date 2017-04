Autostrada A14, furgone prende fuoco al casello di Rimini

RIMINI – Aveva appena varcato il casello di Rimini nord in uscita dall’autostrada quando dal motore si sono sprigionate delle fiamme e, il conducente, non ha potuto far altro che scappare dall’abitacolo e dare l’allarme.

Momenti di tensione sull’autostrada A14, alle 14.30 di venerdì 21 aprile, per un furgone Ducato avvolto da un incendio con un denso fumo che ha provocato rallentamenti alla circolazione. Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco che, con l’autobotte, stanno provvedendo a spegnere l’incendio.