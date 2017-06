Autostrada A3, incidente a Laino Borgo: 2 morti, tra cui un bambino

LAINO BORGO – Incidente mortale sulla autostrada A3: due persone, tra cui un bambino, sono morte ed alcune sono rimaste ferite in un incidente avvenuto la mattina di domenica 25 giugno lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel territorio di Laino Borgo, in provincia di Cosenza.

L’incidente si è verificato in un tratto a corsia unica per lavori. Secondo le prime notizie fornite dalla polizia stradale, nell’incidente sono rimaste coinvolte due automobili. Il traffico nel tratto di autostrada in cui si è verificato lo scontro, dove è intervenuta anche l’Anas, per il momento è interrotto.