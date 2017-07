Autostrada A4, doppio incidente: 10 km di coda tra Padova Est e Dolo

ROMA – Traffico in tilt sull’ Autostrada A4 e sul bivio A13, nel Padovano, a causa di due incidenti che per fortuna, secondo le prime notizie, non hanno provocato gravi feriti.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 7 di oggi, mercoledì 26 luglio: il conducente di un Fiorino all’altezza di Arino, tra i caselli di Padova Est e Dolo (Venezia), per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo e ha sbattuto contro il guardrail. I due occupanti sono rimasti feriti in modo lieve.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla tratta Padova-Venezia: segnalati 10 chilometri di cosa. Segnalati anche 3 chilometri di coda tra Padova Industriale e Bivio A13/A4 Torino-Trieste per un altro incidente. Sul posto la polizia stradale.