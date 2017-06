Autostrada A4, incidente tra due tir: morto un camionista

VENEZIA – Un camionista ha perso la vita in un incidente avvenuto lungo l’autostrada A4 Serenissima in direzione Milano, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, nei pressi delle gallerie dei colli Berici.

Nell’incidente, scrive il Gazzettino, sono stati coinvolti due tir, che si sono tamponati. Immediati i soccorsi con l’arrivo sul posto delle ambulanze del Suem 118, ma per l’autista non c’era nulla da fare. Ferito in modo lieve un altro camionista.

Chiuso immediatamente il tratto tra Vicenza Est e Vicenza Ovest, poi anche quello tra Grisignano e Vicenza Est. Chiusi in entrata, sempre in direzione Milano, i caselli di Vicenza Est e Grisignano: in quest’ultimo casello, dove è obbligatoria l’uscita dei mezzi diretti a Milano, si è formata una coda di molti chilometri e forti disagi anche alla viabilità ordinaria.