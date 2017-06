SALERNO – Un camion ha preso fuoco sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria tra gli svincoli di Petina e Polla la mattina del 22 giugno. Il mezzo pesante è andato a fuoco e l’autista è riuscito a mettersi in salvo parcheggiando in una piazzola di sosta. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio, ma l’episodio ha causato code e rallentamenti della circolazione.

Pasquale Sorrentino sul quotidiano Il Mattino scrive che il camion con cella frigorifera è andato a fuoco per motivi ancora da accertare e non sono mancati i disagi alla circolazione sull’autostrada: