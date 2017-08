ROMA – Anche nel primo pomeriggio di sabato 5 agosto traffico molto intenso sulle autostrade italiane e in particolare lungo le direttrici che portano alle principali località di villeggiatura in questo primo week end di esodo per le vacanze. Non si registrano tuttavia, secondo quanto riferisce Viabilità Italia, particolari disagi sulla rete stradale e autostradale.

I maggiori flussi veicolari continuano a registrarsi soprattutto sulle dorsali Jonica e Tirrenica e su quella Adriatica, in particolare in direzione sud verso Giulianova, in provincia di Teramo in Abruzzo. Sempre per l’esodo estivo, in questo week end da bollino nero, traffico intenso in Veneto sulla statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” e nelle Marche sulla strada statale 77 “Della Val di Chienti” in prossimità di Civitanova Marche.

Rallentamenti con code in Friuli Venezia Giulia sul raccordo 14 di Trieste in località Fernetti in direzione della Slovenia. Al traforo del Monte Bianco tempi di attesa di un’ora e trenta minuti in entrambe le direzioni; code di 9 km tra Como Grandate e Chiasso per l’attraversamento della dogana Svizzera e di 6 km tra Bordighera e il confine di Stato.

Al Centro code di 5 km tra Colleferro e Anagni per un incidente mentre al Sud 4 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e il bivio A1/A30. Tempi di attesa di circa un’ora a Villa San Giovanni per gli imbarchi per la Sicilia.