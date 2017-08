ROMA – Sabato 5 agosto inizia l’esodo per le vacanze e le previsioni di Autostrade per l’Italia è da bollino nero per il traffico. Subito code e rallentamenti nel corso della mattina sono stati registrati sulle autostrade in Emilia Romagna, in particolare sull’A1 Milano-Napoli nel tratto tra tra Casalpusterlengo e Fidenza, in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza anche di un’ora, tra Terre di Canossa ed il bivio per la A14 Bologna-Taranto con tempi di percorrenza di 40 minuti.

Coda anche tra Parma e Terre di Canossa-Campegine per un incidente. Sulla A14 Bologna-Taranto code a tratti per traffico intenso verso Ancona, tra il bivio per la A1 e Cesena nord. Situazione traffico senza particolari problemi, infine, sui tratti emiliani dell’A22 Autobrennero e della A15 Parma-La Spezia. Traffico molto intenso, in alcuni punti congestionato, in questo sabato segnato con il bollino nero. E’ la situazione aggiornata alle 9:30 da Viabilità Italia – il centro di coordinamento presieduto dalla Polizia Stradale cui spetta la gestione delle criticità relative alla circolazione.

Inoltre è in atto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori alle 7.5t fino alle ore 22 del 5 agosto. Ecco le indicazioni di maggiore rilievo fornite da Autostrade per l’Italia:

A1 – in direzione sud: coda tra Modena Nord e bivio A1/A22, code a tratti tra Casalpusterlengo e Fidenza e tra Terre di Canossa e Bologna e tra Arezzo e Chiusi.

sempre in direzione sud, coda di 9 km tra Fabro e Attigliano e coda tra bivio A1/Diramazione Roma sud e Valmontone. A30: code alla barriera di Mercato San Severino in uscita verso la A2.

A4 – code a tratti tra Brescia Ovest e bivio A4/A21 e tra Brescia Ovest e Peschiera.

A9 – coda tra Lago di Como e Chiasso per Attraversamento Dogana Svizzera. A1/A14: traffico rallentato in direzione sud tra Bologna ed Imola a causa di piccoli incidenti.

A14 – code tra Forlì e Cesena Nord in direzione sud e tra Cattolica e Fano, code a tratti tra Ancona Nord e Loreto e tra Civitanova Marche e Giulianova.

A22 – code tra allacciamento A1 e Carpi in direzione sud; traffico molto rallentato con code a tratti tra Nogarole Rocca e Rovereto Nord in direzione nord.

A4 – traffico molto intenso con code a tratti tra Meolo Roncade e San Giorgio di Nogaro. Coda di 1 km in uscita alla barriera di Trieste Lisert.

A27 – coda di 2 km tra Belluno e bivio A27/SS 51.

A34 – traffico rallentato tra Gradisca e l’autoporto di Gorizia.

A12 – coda di 4 km tra Genova Nervi e Rapallo per incidente, coda in uscita alla barriera di Barriera di Rosignano e code a tratti tra Collesalvetti e Rosignano Marittimo.

A26/A10 – coda per traffico intenso in direzione sud per immettersi sulla A10 in direzione Ventimiglia.

A10 – coda di 4 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia a causa del traffico intenso.

A2 – traffico molto intenso tra Salerno e Lagonegro in direzione sud, con code tra Polla e l’area di servizio di Sala Consilina.