CASTEL DI IERI (L’AQUILA) – Un centauro di 54 anni, Aldo Pulsoni, odontotecnico di Avezzano (L’Aquila), è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 5 che da Castel di Ieri raggiunge la Marsica; nell’incidente, che ha visto coinvolte tre moto e una utilitaria, sono rimaste ferite tre persone. Secondo i primi accertamenti a scontrarsi sono state una Fiat Punto e una delle tre moto, quella occupata dal 54enne, sbalzato dal mezzo e finito in un dirupo; inutili i soccorsi del 118 per cercare di rianimarlo. Un ferito, il più grave, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale dell’Aquila. Sul posto anche i carabinieri che hanno chiuso la strada e iniziato i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente.