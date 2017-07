ROMA – In via Cesena di Palù, ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, c’è una villa con piscina che da otto anni era allacciata abusivamente all’energia elettrica. Lo hanno scoperto i carabinieri locali che hanno accompagnato i tecnici dell’Enel per un sopralluogo un po’ particolare.

Come racconta il Gazzettino,