CREMONA – Un tamponamento a catena si è verificato il 3 agosto a Bagnolo Cremasco, in provincia di Cremona, e tra le persone ferite c’è anche una donna incinta che ha perso il suo bambino. L’incidente è stato causato da un uomo alla guida di un’auto che non ha visto le vetture ferme davanti a lui e le ha prese in pieno. Non è chiaro al momento se la donna incinta, originaria del Canada, avesse già perso il feto o se la morte sia da imputare al tamponamento e per questo la Procura ha aperto un’inchiesta sull’incidente.

Il quotidiano Il Giorno scrive che il tamponamento è avvenuto mercoledì 3 agosto intorno alle 11.30, quando una Bmw guidata da un romeno non si è accorto della fila di auto ferme davanti a lui per dare precedenza in una rotonda: