POTENZA – Paura per l‘assessore del Comune di Balvano, Franco Pacella, che è stato aggredito a calci e pugni da un uomo che poi l’ha inseguito armato di coltello. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 5 luglio e a denunciarlo è stato il sindaco Costantino Di Carlo, che si è detto molto preoccupato per la sicurezza di consiglieri e assessori comunali.

Il sito della Gazzetta del Mezzogiorno scrive che l’aggressione è avvenuta in pieno giorno, con l’assessore Pacella che è stato inseguito per la strada dall’uomo e che ha alle spalle tre mandati nella giunta comunale:

“Pacella «è amministratore di lungo corso e – ha aggiunto Di Carlo – assessore da tre mandati consecutivi. La stessa persona che ha aggredito Pacella, già in passato ha creato problemi ad altri consiglieri dell’attuale maggioranza consiliare, nonché al sottoscritto. Ogni volta è stato querelato o comunque informati i Carabinieri, che con grande professionalità sono sempre intervenuti». Subito dopo l’aggressione, il sindaco ha informato il vicario del Prefetto di Potenza ed ha accompagnato l’assessore al Pronto soccorso. «La responsabilità di questo gesto, come dei precedenti, è un macigno per chi ha commesso il gesto, ma anche per chi – ha concluso Di Carlo – fomenta l’odio nella mia comunità»”.