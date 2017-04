VARESE – Un impiegato di banca residente a Gallarate (Varese) è stato denunciato con l’accusa di truffa e appropriazione indebita: prelevava soldi dai conti dei correntisti più facoltosi per giocare al lotto e puntare sul 53, ritardatario storico.

L’indagine della Guardia di finanza e del pm Nadia Calcaterra, come riporta Il Giorno, è partita dopo la segnalazione di uno dei truffati, che si era accorto di notevoli ammanchi sul proprio conto. Il bancario, secondo quanto scrive La Prealpina, avrebbe sottratto in tutto 400 mila euro. “Non so darmi spiegazioni, scusatemi, ho perso la testa” avrebbe detto il bancario ai finanzieri.