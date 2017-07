ROMA – Bara Thiam: senegalese trovato morto nel dirupo: altri due indagati per omicidio. Si aggiungono altri due indagati a Bergamo per la morte di Mamadoulamine Bara Thiam, il ventenne nativo del Senegal e trovato senza vita in fondo a un dirupo nei pressi del Brembo, domenica notte a Ubiale Clanezzo (Bergamo). Si tratta di una coppia di fidanzati bergamaschi che avrebbe inseguito Bara dopo una lite assieme all’altro indagato, un volontario ad una festa in corso nel paese bergamasco.

Come quest’ultimo, anche la coppia è accusata di omicidio preterintenzionale. Contro di loro c’è la testimonianza di tre persone che oggi si sono presentate spontaneamente ai carabinieri. Hanno raccontato che i tre indagati avrebbero inseguito Bara e lo avrebbero visto gettarsi nel dirupo senza aver poi chiamato i soccorsi: l’episodio risale infatti a sabato notte, ma i soccorsi sono infatti scattati 24 ore più tardi.

Venerdì sarà eseguita l’autopsia sulla salma del ventenne, disposta dal pm Fabio Pelosi. L’esame potrebbe fornire ulteriori elementi utili ai carabinieri per ricostruire il caso, tutt’ora poco chiaro.