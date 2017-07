Bardolino, aggredisce testimone di Geova. Poi si tuffa nel lago e inneggia alla Madonna

Vitalizi, la farsa dell’abolizione: ridotti del 40%, 1 euro di risparmio a cittadino

Oggi è l’alba di un nuovo giorno. Si apre una nuova era. Come ha detto alla Camera l’analfabeta funzionale napoletano, questa data va segnata in rosso. La vergogna dei vitalizi agli ex parlamentari (2600 in tutto, presumibilmente anziani) è stata cancellata, salvo approvazione del Senato (difficile) e della Corte costituzionale (improbabile). Cioè, come scrive Giuseppe Turani su Uomini & Business, non è successo quasi niente, per ora.