GENOVA – Dimentica di inserire il freno a mano e muore investita dalla propria auto, due volte. E’ terribilmente surreale quanto accaduto ad Anna Cevasco, pensionata di 75 anni di Bargagli (Genova).

La mattina di sabato primo luglio, riferisce il Secolo XIX, la donna ha lasciato la sua auto in cima al vialetto in cui abita, vicino a via Giacomazzi a Bargagli, in alta Valbisagno, dimenticandosi, probabilmente, di inserire il freno a mano.

Quando si è allontanata dall’auto, questa si è messa in movimento e l’ha investita una prima volta. Poi, per una sfortunata coincidenza, è andata a sbattere contro una ringhiera sul lato opposto della careggiata di via Giacomazzi ed è tornata indietro, passando una seconda volta sul corpo della donna.

Quando i mezzi di soccorso dei vigili del fuco e l’ambulanza del 118 sono arrivati, per la donna non c’era più nulla da fare. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta.