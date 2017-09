BARI – Appalti per il parcheggio interrato a Bari: prescritti cinque reati relativi agli anni compresi tra il 2004 e il 2007. Lo ha stabilito il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale del capoluogo pugliese, che ha dichiarato la prescrizione per cinque reati di corruzione e frode in pubbliche forniture rispetto alle 23 contestazioni avanzate nei confronti degli imputati.

Alla sbarra ci sono, tra gli altri, i costruttori baresi Daniele Giulio, Gerardo e Vito Michele Giacomo Degennaro, all’epoca dei fatti contestati amministratori della Dec Spa. I tre sono a giudizio con rito ordinario dinanzi al Tribunale di Bari.

Il processo, riferisce la Gazzetta del Mezzogiono, riguarda presunti appalti truccati del Comune di Bari per la realizzazione dei due parcheggi interrati di Piazza Cesare Battisti e Piazza Giulio Cesare e per il progetto del centro direzionale del quartiere San Paolo.

Scrive il quotidiano: