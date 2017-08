BARI – Una bimba di due anni è morta per sindrome emolitico-uremica, Seu, dopo il ricovero all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. I medici sospettano che la piccola possa aver contratto l’infezione bevendo l’acqua contaminata di un pozzo locale, dato che gli accertamenti sui campioni di cibo hanno dato esito negativo. Intanto la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Antonio Palma sul sito Fanpage scrive che la bambina, originaria di Corato, era arrivata al pronto soccorso in condizioni disperate e per lei non c’è stato nulla da fare. L’Asl ha subito avviato indagini sull’accaduto, analizzando il cibo contaminato. La sindrome che ha stroncato la bimba infatti spesso è associata a batteri presenti in cibi non cotti bene, come ad esempio il latte non pastorizzato e i suoi derivati: