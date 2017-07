Bari, Marco Basile arrestato per omicidio volontario della compagna Donata De Bello

BARI – E’ stato sottoposto a fermo per omicidio volontario Marco Basile, il 32enne compagno di Donata De Bello, la donna di 48 anni trovata morta oggi a Bari. La De Bello sarebbe stata u****a a coltellate nella giornata di ieri, mercoledì 12 luglio.

Il corpo è stato trovato in camera da letto avvolto in un tappeto. I fendenti sono stati sferrati con un coltello da cucina che è stato ritrovato dai carabinieri. Le coltellate che hanno raggiunto Donatella De Bello non sono state numerose ma una è stata mortale perché avrebbe reciso la giugulare. Tra i due – a quanto si è saputo – c’erano frequenti litigi.

L’uomo, unico sospettato fin dal ritrovamento del corpo senza vita della donna, è stato interrogato per ore in caserma ma per tutto il tempo ha negato di averla u****a. Agli investigatori, Basile ha raccontato che i due stavano litigando e che sarebbe stata lei ad aggredirlo minacciando di colpirlo con un coltello. Lui avrebbe quindi provato a difendersi e, nell’abbracciarla, la donna si sarebbe colpita da sola. La versione dei fatti resa dall’uomo non ha convinto gli inquirenti che, al termine dell’ interrogatorio, lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di omicidio.

Il violento litigio, sentito anche da alcuni vicini di casa, risalirebbe alla tarda serata di ieri sera.