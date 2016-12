Bari, ragazza trovata morta in un sottopasso con una corda di nylon al collo

Pubblicato il 22 dicembre 2016 10:41 | Ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2016 10:41

BARI – Il corpo di una ragazza è stato scoperto giovedì mattina a Terlizzi, in provincia di Bari, lungo la scala pedonale del sottopasso di via Mariotto. Da quanto emerso finora, sembra però che la giovane avesse una corda di nylon intorno al collo.

Non si conoscono ancora le cause della morte, ma non si esclude alcuna ipotesi. Ad accorgersi della presenza della ragazza sono stati alcuni passanti, che hanno allertato gli agenti della vigilanza privata presenti in zona e che hanno anche tentato di rianimare la giovane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi tecnici.