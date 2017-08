ROMA – Manuel Grosselle è morto a Bassano, Vicenza: era in sella alla sua Harley Davidson, stava percorrendo viale Vicenza, quando ha perso il controllo della sua potente moto. E’ finito contro un guard-rail, l’impatto è stato molto violento: per il giovane di 34 anni, residente a Rosà, non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto alle 23 di martedì sera.

Come riporta il Gazzettino, sono stati vani tutti i soccorsi dei sanitari del Suem 118. Sul posto per i rilievi anche la polstrada di Bassano e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.