BASSANO – Picchiata dal padre per aver detto no al velo. Questo il motivo per cui una ragazzina di 15 anni è stata allontanata dal padre, un africano e musulmano integralista, nella Valbrenta. La ragazzina però arriva a Bassano a scuola piena di lividi e sconvolta e parte la denuncia dalle docenti, con le assistenti sociali che la accompagnano in un luogo protetto.

Elena Ferrarese sul quotidiano Il Gazzettino scrive che la ragazzina è tornata a scuola e che il padre, ora indagato, ha ribadito di non averla picchiata perché non voleva indossare il velo, ma per via dei comportamenti ingestibili dell’adolescente dopo che la madre è fuggita in Germania: