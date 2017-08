VICENZA – Un ragazzino di 12 anni è caduto nel fiume Brenta e non riusciva a tornare a riva. Un nuotatore di 70 anni, Roberto Verin, non c’ha pensato due volte: si è gettato in acqua e lo ha riportato sano e salvo a riva. L’episodio è avvenuto martedì 8 agosto vicino a Bassano, in provincia di Vicenza.

Verin era sulle rive del fiume ed è un veterano del nuoto subacqueo. Il Giornale di Vicenza scrive che l’uomo ha visto il ragazzino in difficoltà in acqua, mentre agitava le braccia e chiedeva aiuto e si è tuffato per salvarlo: