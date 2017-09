PADOVA – Un gravissimo incidente si è verificato sulla Strada Battaglia, in direzione Monselice, causando due morti e diversi feriti. L’incidente è avvenuto nel comune di Battaglia Terme, in provincia di Padova, nella notte tra sabato 2 e domenica 3 settembre, forse a causa dell’asfalto bagnato per la pioggia, e nello schianto sono morti Dario Scapin, 31 anni, di Galliera Veneta, e Marianna Loro, 27 anni, di Rovolon.

Enrico Ferro sul quotidiano Il Mattino di Padova scrive che lo scontro è stato violentissimo ed è avvenuto forse a causa della pioggia. Un’auto è finita contro il guardrail e poi è rimbalzata nella corsia opposta, schivando un veicolo e centrando in pieno quello successivo: