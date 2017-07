Battipaglia: falsi matrimoni per far prendere cittadinanza a migranti. 70 persone coinvolte

BATTIPAGLIA – Falsi matrimoni con immigrati per far prendere loro la cittadinanza italiana: i carabinieri della Compagnia di Battipaglia (Salerno) hanno eseguito misure cautelari nei confronti di sette persone, indagate per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso finti matrimoni tra migranti e italiani consenzienti al fine di procurare ai primi i permessi di soggiorno. I reati contestati sono concorso in favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, induzione alla falsità ideologica e alterazione di stato.

Uno degli indagati è stato portato in carcere, un altro è ai domiciliari; per gli altri cinque è stato stabilito l’obbligo di dimora nel Comune di residenza e di presentarsi all’autorità di polizia. Le persone coinvolte (tutte di Battipaglia) appartengono a due nuclei familiari. Oltre alle sette misure cautelari vi sono 63 indagati in stato di libertà.