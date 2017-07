Bazzano (Bologna), tre casi di meningite virale in 24 ore

BOLOGNA – Tre casi di meningite virale sono stati diagnosticati nel corso delle ultime 24 ore al Pronto Soccorso di Bazzano (Bologna). Si aggiungono ad altri tre casi registrati nelle giornate precedenti, che portano a sei le diagnosi di meningite virale al Pronto Soccorso di Bazzano negli ultimi dieci giorni.

Lo rende noto un comunicato dell’Azienda USL di Bologna in cui si precisa che “si tratta di casi di meningite virale, uno dei quali da Toscana virus, che si diffonde attraverso i pappataci e non va confusa con la meningite batterica (nessun riferimento ai casi di meningite registrati in quella regione ancora di recente).

Il fenomeno rientra, in termini statistici, nella piena ordinarietà, e non si evidenzia quest’anno alcuna differenza rispetto alo stesso periodo degli anni precedenti. Delle dieci persone che hanno contratto la malattia, due sono già state dimesse e una è in corso di dimissione. Per le restanti, anche se non gravi, è previsto comunque qualche giorno di ricovero.