Beatrice Vendramin, la star 16enne dei social: "Con i miei amici..."

ROMA – Intervistata da Il Giorno, parla Beatrice Vendramin, una star-social da 555mila followers e di soli 16 anni. Una ricerca del Censis negli scorsi giorni ha messo in luce che quasi il 20% dei giovani dichiara di aver fatto sesso per la prima volta quando ancora non era 16enne.

Secondo Beatrice “la percezione che ho io con i miei coetanei è che alla base di tutto, come condizioni per fare questo passo, ci debba essere un rapporto di fiducia. La prima volta deve avvenire con una persona che ti vuole bene davvero”.

Sul fatto che tre ragazzi su dieci non temono infezioni spiega: “Bisogna essere informati su quello che si fa, sarebbe rischioso farlo senza avere informazioni”. Come ci si informa? “Sinceramente la Rete è il canale principale di informazione, purtroppo non sono tanti i ragazzi che leggono i giornali…”. Quando le chiedono che rapporto ha la sua generazione con il sesso, risponde: “Il primo termine che mi viene in mente è agitazione. Perché sì, c’è sempre anche un po’ di agitazione, soprattutto se parliamo della prima volta”. Infine, un consiglio sul sesso, rivolto ai suoi coetanei: “Quello di pensarci sempre diecimila volte, prima di fare qualcosa di cui ci si potrebbe pentire”.