Trento, cameriere ricoverato per morbillo: a rischio 250 ospiti di hotel

ROMA – Un giovane cameriere di Pesaro è stato ricoverato per morbillo a Belluno. Nell’hotel in cui lavora, a S.Martino di Castrozza, in provincia di Trento, erano presenti 250 ospiti che potrebbero essere entrati in contatto con lui. La notizia è stata comunicata dalla Asl di Belluno al ministero della Salute.

Il paziente, un italiano poco più che 30enne, è stato ricoverato all’ospedale di Belluno quattro gironi fa e oggi, secondo fonti sanitarie, è in buone condizioni, al punto che potrebbe essere dimesso a breve. Quanto è giunto al nosocomio presentava un forte stato febbrile, astenia e la classica eruzione cutanea provocata dal morbillo; malattia poi effettivamente diagnosticata al cameriere, ricoverato nel reparto malattie infettive.

Secondo i medici è possibile che l’indagine epidemiologica per verificare l’eventuale contagio sia ristretta solo alle persone venute in contatto ravvicinato con il paziente, e non estesa a tutti i clienti dell’hotel.