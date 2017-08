Belluno, l’asinella Meggi sbranata da un lupo. Un pastore: “Ci cacceranno tutti”

BELLUNO – Un lupo ha sbranato Meggi, una asinella compagna di giochi dei bambini di Livinallongo, in provincia di Belluno. La storia è raccontata dal Gazzettino. “Chi lo dice ai miei figli quello che è successo, anzi che abbiamo permesso succedesse”: Paolo Degasper, pastore d’alta quota con in concessione dal Comune un paio di ettari di pascolo per asini, cavalli e vitelli non si dà pace.

“Siamo terrorizzati – racconta – per la seconda volta. Venti giorni fa un’asinella è sparita dalla mattina alla sera, non come ieri quando abbiamo trovato i resti del banchetto. Il mistero della precedente sparizione rimane aperto, ma a questo punto è chiaro che il lupo potrebbe essere il responsabile anche in questo caso”. E ancora: “Bisogna evitare che il lupo prolifichi, oppure in pochi anni tutti noi ce ne andremo perché sarà impossibile allevare qualsiasi tipo di animale in presenza di branchi di lupi…”.