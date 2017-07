BENEVENTO – La lite diventa rissa alla festa di compleanno e un giovane di 32 anni è morto per le ferite riportate dopo il ricovero in ospedale a Benevento. Antonio Parrella era in un ristorante a festeggiare un compleanno con gli amici nella notte tra il 27 e il 28 luglio, poi è scoppiata la rissa e ha riportato un gravissimo trauma cranico che non gli ha lasciato scampo. La morte di Parrella aggrava la posizione del suo aggressore, Umberto Sferruzzi, che è in stato di fermo e ora è stato accusato di omicidio.

L’aggressione è avvenuta la sera del 27 luglio quando Sferruzzi, 27 anni e di Benevento, ha colpito Parrella durante una rissa scoppiata ad un compleanno in un ristorante. Parrella è stato subito soccorso per un grave trauma cranico e portato all’ospedale di Rummo, dove è morto in tarda serata per la gravita delle ferite riportate.

Si aggrava, dunque, la posizione dell’aggressore Umberto Sferruzzi, 27 anni di Benevento, fermato come indiziato ieri dagli uomini della Squadra Mobile di Benevento, diretta da Emanuele Fattori. Per il giovane ora l’ipotesi di reato è omicidio. Continuano le indagini della polizia per ricostruire la dinamica della rissa sfociata in tragedia.