BERGAMO – Due signore entrano in un ristorante per andare in bagno e quando escono si trovano il conto da un euro ciascuna. E’ accaduto in un locale di Bergamo Alta.

Le due donne hanno anche poi pubblicato online la ricevuta del pagamento per usufruire dei “servizi igienici”, come espressamente indicato sul foglietto. Ma la loro versione e quella del cameriere del ristorante sono discordanti, spiega Il Giorno:

“Per non creare discussioni ho chiesto la ricevuta e ho pagato, ma una richiesta simile a due anziane non esiste”,

è la versione dell’accompagnatore delle due signore. Molto diversa la versione del cameriere: