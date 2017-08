BERGAMO – Due escursionisti originari di Darfo in provincia di Brescia, non erano tornati a valle e non avevano comunicato più niente a nessuno. Per questo motivo, il soccorso alpino do Valbondione e della Val Brembana si sono mobilitati per cercarli.

I due però erano al sicuro, dato che stavano riposando tranquillamente in un rifugio. L’allarme è scattato la sera di domenica 13 agosto intorno alle 22: i due erano partiti dal rifugio Calvi e pare si fossero accordati per chiamare a casa in serata. Ma la chiamata non è mai arrivata e quindi dalla famiglia è scattato l’allarme e, di conseguenza, i soccorsi.

L’auto è stata individuata nella notte a Valcanale. Il soccorso alpino ha poi contattato i vari rifugi per capire i possibili percorsi. Nella zona è intervenuto l’elicottero del 118 e si è scoperto che i due escursionisti erano al rifugio Lago Nero. Qui, avevano trascorso tranquillamente la notte.