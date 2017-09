BERGAMO – Una persona è morta nel corso di una sparatoria avvenuta ieri sera, domenica 10 settembre, a Palosco, nella Bergamasca. La sparatoria sarebbe scoppiata nel corso di una lite tra indiani.

L’episodio in via Papa Giovanni XXIII. Un 22enne è rimasto gravemente ferito alla spalla da un colpo d’arma da fuoco ed è poi deceduto in ospedale nel corso della notte. Non ci sono altre persone ferite.