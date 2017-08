UDINE -Per cause in corso di accertamento un ragazzo di 31 anni di Bertiolo, in provincia di Udine, è stato travolto da una trinciatrice che gli ha tagliato i piedi. E ora versa in condizioni gravissime all’ospedale di Pordenone. La storia è raccontata dal Gazzettino.

Sul posto è giunta il personale medico del 118 che lo ha soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Codroipo, oltre agli ispettori dell’azienda sanitaria. È stato accolto all’ospedale di Pordenone in elisoccorso. È molto grave.